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Экс-форвард «Химок» Микки исполнил потрясающий данк от штрафной линии. Видео

Экс-форвард «Химок» Микки исполнил потрясающий данк от штрафной линии. Видео
Баскетбол / Евролига 0

Тяжелый форвард мадридского «Реала» Джордан Микки во время матча ACB с «Тенерифе» (76:71) исполнил великолепный по красоте данк в быстром отрыве, забив, оттолкнувшись от штрафной линии.

Видео доступно на странице Liga Endesa в «твиттере».

Мики в прошлом сезоне выступал за подмосковные «Химки». Этим летом он подписал 2-летний контракт с «Реалом». Минувший сезон стал для 24-летнего американца первым в Европе. В Евролиге Микки набирал 14,2 очка, совершал 5,0 подбора и 1,1 блок-шота за игру.

Напомним, в завершившемся сезоне «Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, однако прекратил борьбу за главный континентальный трофей в полуфинале. В чемпионате Испании мадридцам удалось завоевать титул, в финале плей-офф была повержена «Барселона» — счёт в серии 3:1.

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