Новый владелец «Бруклина» объяснил причины гнева Китая на НБА

Новый китайский владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай объяснил причины бурной реакции Китая на твит Дэрила Мори.



«Существует ли проблема в том, что люди могу свободно выражать своё мнение? Эта свобода — часть американской ценности, а НБА прогрессивно предоставляет игрокам и другим сотрудникам высказываться по разным вопросам. Проблема в том, что в некоторых странах есть определённые темы, говорить о которых опасно и это может привести к неприятным последствиям. Поддержка сепаратистов в Китае — одна из таких тем, причём не только для правительства, но и для граждан Китая. Западные СМИ часто игнорируют тот факт, что китайская нация едина, когда разговор заходит о территориальной целостности страны. Это не подлежит дискуссии.



Китай подвергался нападению различных стран, включая Великобританию и Японию. В итоге Гонконг отошёл к британцам как колония. У китайской психологии есть багаж, когда речь идёт о разделе территории страны. Когда речь идёт о сепаратистах, в Китае чувствуют стыд и гнев из-за иностранной оккупации. Вот почему твит Дэрила Мори так повлиял на отношения НБА и Китая. Я не знаком с ним. Но я уверен, что он отличный менеджер, я верю извинениям с его стороны и слова о том, что он не владел достаточной информацией по этому вопросу. Но последствия инцидента будут ощущаться ещё очень долго», — написал Цай в своём «Фейсбуке».