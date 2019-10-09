Боломбой успел забыть русский язык за время жизни в США

Баскетболист ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой рассказал, что с детства знает русский язык, однако после долгого периода жизни в США восстановить навыки общения на нём стало сложно. Боломбой родился в Донецке, однако ещё в детстве переехал с родителями в США.
«Отец немного знал английский, он изучал его в школе, но вообще говорил по-французски. Мама не владела никакими языками, кроме русского. Я родился в Донецке, хотя родители познакомились в Москве, и в детстве говорил на их языках.
В Америке жизнь заставила учить английский, и мы с этим справились. Теперь куда сложнее восстановить русский, который основательно подзабылся (переходит на русский. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас всё уже не так плохо, потому что занимаюсь с учителем. Читать, правда, совсем не могу», — цитирует Боломбоя «Матч ТВ».
- 9 октября 2019
-
10:20
-
08:48
-
08:01
-
00:47
- 8 октября 2019
-
23:19
-
22:12
-
21:18
-
20:47
-
19:58
-
18:44
-
18:02
-
15:40
-
15:08
-
14:50
-
13:20
-
12:01
-
10:59
-
09:19
-
08:51
-
00:36
- 7 октября 2019
-
23:47
-
22:51
-
22:40
-
22:31
-
21:28
-
20:01
-
19:00
-
17:49
-
16:08
-
14:47
-
14:37
-
13:45
-
13:00
-
12:30
-
11:20