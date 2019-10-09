Боломбой успел забыть русский язык за время жизни в США

Баскетболист ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой рассказал, что с детства знает русский язык, однако после долгого периода жизни в США восстановить навыки общения на нём стало сложно. Боломбой родился в Донецке, однако ещё в детстве переехал с родителями в США.

«Отец немного знал английский, он изучал его в школе, но вообще говорил по-французски. Мама не владела никакими языками, кроме русского. Я родился в Донецке, хотя родители познакомились в Москве, и в детстве говорил на их языках.

В Америке жизнь заставила учить английский, и мы с этим справились. Теперь куда сложнее восстановить русский, который основательно подзабылся (переходит на русский. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас всё уже не так плохо, потому что занимаюсь с учителем. Читать, правда, совсем не могу», — цитирует Боломбоя «Матч ТВ».