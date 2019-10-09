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Харден — о конфликте НБА с Китаем: у каждого есть право высказывать своё мнение

Харден — о конфликте НБА с Китаем: у каждого есть право высказывать своё мнение
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден выразил поддержку генеральному менеджеру своего клуба Дэрилу Мори.

«У каждого есть право высказывать своё мнение. В таком мире мы живём. Все должны свободно выражать свои чувства и мнение. Я на стороне Адама Сильвера», — приводит слова Джеймса Хардена Yahoo.

Напомним, НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Менеджер удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

Вскоре после этого с китайской версии сайта Nike удалили все изображения экипировки «Хьюстона», а китайское государственное телевидение отменило показы матчей НБА.

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