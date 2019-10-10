Карри — о правиле измерения роста без обуви: я не играю без кроссовок!

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметил абсурдность идеи руководства лиги замерять рост баскетболистов без кроссовок. Напомним, в преддверии нового сезона НБА выпустила правило, согласно которому клубы обязаны предоставлять в лигу информацию о росте баскетболистов, причём измерения должны производиться без кроссовок. Клубы должны предоставить и подтвердить точный рост и возраст каждого игрока в течение первой недели тренировочного лагеря.



«Без кроссовок мой рост — 189,5 сантиметра. Но я ведь не играю в баскетбол без кроссовок!» — цитирует Стефена Карри The Athletic.



Ранее официальный рост Стефена Карри составлял 191 сантиметр. Однако если Карри в официальных записях потерял 1,5 см, то его партнёр по команде Дрэймонд Грин и вовсе стал на 5 см ниже. Та же участь постигла центрового «Селтикс» Тако Фаллу — его рост оказался 226 см против 231 см в прошлом сезоне.