Банки пожаловался на нехватку отдыха перед матчем «Локомотива» с «Астаной»

Завтра, 12 октября, «Локомотив-Кубань» проведёт выездной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». В преддверии противостояния главный тренер краснодарцев Лука Банки поделился ожиданиями от него, посетовав на сложный календарь.

«Астана» серьёзно изменила состав перед новым сезоном, укрепив ротацию опытными и стабильными легионерами. Они показали свою силу в Казани, достойно сыграв против УНИКСа. Не будем забывать, что для нашего соперника это первый домашний матч в сезоне, поэтому они постараются показать свой максимум, получат поддержку трибун и будут настроены на положительный результат. С нашей стороны отмечу, что это будет серьёзный вызов для тех игроков, которые только адаптируются к Лиге ВТБ и не играли здесь ранее.

Посмотрим, как мы сможем проявить себя в подобных условиях цейтнота, когда всего через несколько часов после отдыха от игры в Еврокубке нам нужно лететь, пусть и не так далеко, и готовиться уже к новому матчу. Но это наша работа, таковы правила игры, и мы обязаны не просто их соблюдать, а и быть максимально готовыми ко всем матчам. Мы должны перестроиться, сфокусироваться на внутреннем чемпионате и показать наш прогресс после матча с Венецией. Готовы к очередной сложной игре, в которой нам необходима только победа», — цитирует Банки официальный сайт «Локомотива-Кубань».