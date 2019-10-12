Трушкин: в «Зените» не считают, что «Барса» — топ-соперник, а «Нижний» — нет

Завтра, 13 октября, «Зенит» проведёт очередную встречу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга встретится с «Нижним Новгородом. Ожиданиями от этого противостояния поделился форвард петербуржцев Владислав Трушкин.

«У нас никто не считает, что «Барселона» — топ-соперник, а «Нижний» — нет. Мы в прошлом году, кстати, сыграли с нижегородцами 1-1, дома выиграли, а вот на выезде проиграли. Все знают, насколько «Нижний» готов биться за каждый сантиметр паркета. Тем более, что „Нижний Новгород“ после домашнего поражения от «Калева» будет биться вдвойне ожесточённо — всё-таки команда проиграла матч из разряда тех, которые для попадания в плей-офф необходимо было выигрывать. Мы серьёзно настраиваемся, потому что знаем, как Зоран Лукич умеет готовить и мотивировать своих игроков», — цитирует Трушкина официальный сайт «Зенита».