В Евролиге отрицают, что «Зенит» был приглашён в Евролигу из-за «Газпрома»
Президент Евролиги Жорди Бертомеу сообщил, что не ведёт переговоров о возможном партнёрстве с «Газпромом». Он также опроверг информацию о том, что «Зенит» получил место в регулярном чемпионате из-за возможного сотрудничества с компанией.
«Мы никогда не вели никаких переговоров с «Газпромом». Никаких переговоров о коммерческом сотрудничестве, партнёрстве или чего-то в этом роде. Не знаю, что будет в будущем, но пока никаких переговоров не было. «Зенит» был приглашён в Евролигу только потому, что мы верим в то, что этот клуб подходит турниру. Полагаем, мы сможем помочь этому клубу расти», — приводит слова функционера Eurohoops.
Напомним, после двух туров регулярного чемпионата «Зенит» не одержал ни одной победы в Евролиге.
- 12 октября 2019
-
23:48
-
22:51
-
21:23
-
20:16
-
19:35
-
18:55
-
17:54
-
17:09
-
16:40
-
15:30
-
14:00
-
12:47
-
10:57
-
09:22
-
09:00
-
05:48
-
00:19
- 11 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
22:14
-
22:02
-
20:39
-
19:24
-
18:19
-
17:27
-
16:34
-
15:12
-
13:23
-
12:10
-
11:23
-
10:42
-
09:30
-
08:48
-
08:19
-
00:17
Партнерский контент