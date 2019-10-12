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В Евролиге отрицают, что «Зенит» был приглашён в Евролигу из-за «Газпрома»

В Евролиге отрицают, что «Зенит» был приглашён в Евролигу из-за «Газпрома»
Баскетбол / Евролига 0

Президент Евролиги Жорди Бертомеу сообщил, что не ведёт переговоров о возможном партнёрстве с «Газпромом». Он также опроверг информацию о том, что «Зенит» получил место в регулярном чемпионате из-за возможного сотрудничества с компанией.

«Мы никогда не вели никаких переговоров с «Газпромом». Никаких переговоров о коммерческом сотрудничестве, партнёрстве или чего-то в этом роде. Не знаю, что будет в будущем, но пока никаких переговоров не было. «Зенит» был приглашён в Евролигу только потому, что мы верим в то, что этот клуб подходит турниру. Полагаем, мы сможем помочь этому клубу расти», — приводит слова функционера Eurohoops.

Напомним, после двух туров регулярного чемпионата «Зенит» не одержал ни одной победы в Евролиге.

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