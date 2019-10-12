Трамп: не хочу видеть Керра в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра. Политик отреагировал на слова специалиста, который назвал недавний выпад в свой адрес со стороны Трампа «цирком».

«Забавно смотреть, как Стив Керр унижается и пресмыкается, когда ему задают простой вопрос о Китае. Он задыхается, выглядит слабым и жалким. Не хочу видеть его в Белом доме», — написал американский президент на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, несколько дней назад между НБА и Китаем разгорелся громкий скандал. Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори позволил себе поддержать твитом антиправительственные акции в Гонконге, а комиссар лиги Адам Сильвер поддержал его. В Китае выразили недовольство подобными высказываниями, в результате чего присутствие НБА на китайском рынке оказалось под угрозой.