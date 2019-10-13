В «Лейкерс» опасаются, что Дэвис может пропустить около месяца

12 октября «Лос-Анджелес Лейкерс» провели предсезонный поединок НБА с «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Шеньчжэне и завершилась поражением «Озёрных» (77:91). В ходе матча травму получил звёздный новобранец калифорнийцев Энтони Дэвис, баскетболист покинул паркет из-за повреждения большого пальца руки.
Ожидается, что по возвращении в США Дэвис пройдёт углублённое обследование. Но уже сейчас в клубе опасаются, что травма может оказаться серьёзнее, чем предполагалось сначала.
Так, обозреватель Уилл Кэрролл на своей странице в «Твиттере» разместил информацию о том, что травма Дэвиса может быть схожа с той, которую недавно получил игрок в американский футбол, знаменитый квотербэк Дрю Бриз, у него были диагностированы проблемы со связками. Это может привести к операции Дэвиса. Таким образом, Энтони может пропустить около месяца и рискует пропустить старт регулярного чемпионата.
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