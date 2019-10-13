Мозгов: мне тяжело видеть Блатта в нынешней ситуации
Центровой «Химок» и сборной России Тимофей Мозгов, работавший в прошлом под руководством Дэвида Блатта в национальной команде и в «Кливленд Кавальерс», признался, что ему сложно видеть известного специалиста в тяжёлой ситуации. Напомним, у Блатта не так давно диагностировали первичный прогрессирующий рассеянный склероз.
«Думаю, он один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал. Мне очень тяжело видеть его в нынешней ситуации. Вместе мы проводили много времени, и он был частью меня. Блатт занимает очень большое место в моём сердце. Он дал мне шанс показать себя баскетбольному миру. Он всегда верил в меня и был добр ко мне», — приводит слова российского баскетболиста The Jerusalem Post.
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