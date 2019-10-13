ЦСКА обновил рекорд по количеству заброшенных трёхчковых в одном матче
Сегодня, 13 октября, ЦСКА провёл очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На домашней арене «армейцы» принимали «Цмоки-Минск». Минчане сумели навязать борьбу титулованному сопернику лишь в первой половине поединка, но во второй половине полностью провалились и в итоге проиграли встречу с разницей в 33 очка — 81:114.
В ходе матча ЦСКА установил клубный рекорд по количеству точных трёхочковых в одном матче. Подопечные Итудиса забили восемнадцать бросков с дальней дистанции, набрав таким образом 54 балла. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2018 года, тогда в матче с «Автодором» «армейцы» забросили 17 трёх.
После четырёх туров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в активе ЦСКА две победы при двух поражениях.
- 13 октября 2019
-
16:18
-
15:53
-
14:55
-
12:44
-
11:52
-
10:57
-
09:14
-
00:41
- 12 октября 2019
-
23:48
-
22:51
-
21:23
-
20:16
-
19:35
-
18:55
-
17:54
-
17:09
-
16:40
-
15:30
-
14:00
-
12:47
-
10:57
-
09:22
-
09:00
-
05:48
-
00:19
- 11 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
22:14
-
22:02
-
20:39
-
19:24
-
18:19
-
17:27
-
16:34
-
15:12
Партнерский контент