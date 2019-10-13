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ЦСКА обновил рекорд по количеству заброшенных трёхчковых в одном матче

ЦСКА обновил рекорд по количеству заброшенных трёхчковых в одном матче
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Сегодня, 13 октября, ЦСКА провёл очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На домашней арене «армейцы» принимали «Цмоки-Минск». Минчане сумели навязать борьбу титулованному сопернику лишь в первой половине поединка, но во второй половине полностью провалились и в итоге проиграли встречу с разницей в 33 очка — 81:114.

В ходе матча ЦСКА установил клубный рекорд по количеству точных трёхочковых в одном матче. Подопечные Итудиса забили восемнадцать бросков с дальней дистанции, набрав таким образом 54 балла. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2018 года, тогда в матче с «Автодором» «армейцы» забросили 17 трёх.

После четырёх туров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в активе ЦСКА две победы при двух поражениях.

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