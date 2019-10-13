Кузма остался без нескольких спонсорских контрактов из-за конфликта НБА с Китаем
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма планировал объявить сразу о нескольких спонсорских контрактах с китайскими компаниями, однако подписание соглашений сорвалось из-за конфликта между Национальной баскетбольной ассоциацией и Китаем, сообщает The Athletic.
Напомним, твит Дэрила Мори спровоцировал между НБА и Китаем серьёзный конфликт. Позиция Мори была поддержана официальным представителем лиги, комиссаром НБА Адамом Сильвером, что ещё более осложнило ситуацию. На данный момент в воздухе повисло несколько многомиллионных контрактов между НБА и Китаем.
Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».
Скандал также частично прокомментировал президент США Дональд Трамп.
- 13 октября 2019
-
22:46
-
21:49
-
20:38
-
18:33
-
18:00
-
17:38
-
16:18
-
15:53
-
14:55
-
12:44
-
11:52
-
10:57
-
09:14
-
00:41
- 12 октября 2019
-
23:48
-
22:51
-
21:23
-
20:16
-
19:35
-
18:55
-
17:54
-
17:09
-
16:40
-
15:30
-
14:00
-
12:47
-
10:57
-
09:22
-
09:00
-
05:48
-
00:19
- 11 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
22:14
-
22:02
Партнерский контент