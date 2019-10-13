Кузма остался без нескольких спонсорских контрактов из-за конфликта НБА с Китаем

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма планировал объявить сразу о нескольких спонсорских контрактах с китайскими компаниями, однако подписание соглашений сорвалось из-за конфликта между Национальной баскетбольной ассоциацией и Китаем, сообщает The Athletic.



Напомним, твит Дэрила Мори спровоцировал между НБА и Китаем серьёзный конфликт. Позиция Мори была поддержана официальным представителем лиги, комиссаром НБА Адамом Сильвером, что ещё более осложнило ситуацию. На данный момент в воздухе повисло несколько многомиллионных контрактов между НБА и Китаем.

Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

Скандал также частично прокомментировал президент США Дональд Трамп.