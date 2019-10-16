«Торонто» объявил о продлении контракта с Лоури на один сезон и $ 31 млн

33-летний разыгрывающий Кайл Лоури продлил контракт с «Торонто Рэпторс» на сезон-2020/21, за который баскетболист получит $ 31 млн, сообщает пресс-служба клуба.

Изначально контракт Лоури был рассчитан до окончания сезона-2019/20. За предстоящий сезон баскетболист заработает $ 33,3 млн.

«Горжусь тем, чего достигли мы с «Рэпторс». Рад, что смогу и впредь называть Торонто своим домом», — сказал игрок.

Лоури, которого на драфте НБА 2006 года под 24-м номером выбрал «Мемфис Гриззлиз», выступал за эту команду до 2009 года, после чего перешёл в «Хьюстон Рокетс». Летом 2012 года он перешёл в «Торонто», в составе которого в минувшем сезоне стал чемпионом. «Рэпторс» выиграли финальную серию у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2.