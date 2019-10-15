Карри первым в истории НБА заработает $ 40 млн за сезон

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри станет первым спортсменом в истории лиги, который заработает $ 40 млн за один сезон, сообщает Fadeaway World.

В 2017 году Карри подписал так называемый супермаксимальный пятилетний контракт с «Голден Стэйт» на сумму в $ 201 млн. В соответствии с условиями соглашения зарплата баскетболиста в сезоне-2019/20 составит $ 40,2 млн.

Второе и третье места в списке самых высокооплачиваемых игроков НБА занимают Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс») и Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), которые заработают за сезон $ 38,5 млн. Следом располагаются Джеймс Харден («Хьюстон») и Джон Уолл («Вашингтон Уизардс»), которые заработают за сезон $ 38,1 млн.