Плаза заявил, что в «Зените» ждут победы в гостевом матче с «Олимпиакосом»

Завтра, 18 октября, «Зенит» проведёт матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда Жоана Плазы отправится в Пиреи, где встретится с «Олимпиакосом». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился главный тренер петербуржцев. Специалист дал понять, что команда с берегов Невы надеется на победу.

«Олимпиакос» плохо начал сезон, проиграв французскому «Виллербану». Но уже в следующем туре команда преобразилась и разгромила «Валенсию». У соперника нет мотивации играть в домашнем чемпионате, потому что команду «спустили» во второй дивизион, поэтому у «Олимпиакоса» сейчас полная концентрация на Евролиге. Едем за победой, хотя прекрасно понимаем, что будет сложно", — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первых двух турах Евролиги «Зенит» потерпел два поражения с разгромным счётом.