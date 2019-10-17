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39 очков де Коло помогли «Фенербахче» победить «Басконию»

39 очков де Коло помогли «Фенербахче» победить «Басконию»
Баскетбол / Евролига 0

В Стамбуле завершилась встреча третьего тура регулярного чемпионата Евролиги между «Фенербахче» и «Басконией». Команда из Испании неплохо провела стартовый отрезок, сыграв с фаворитами вничью — 22:22. Во второй четверти стамбульцы немного прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 39:36.

Во второй половине матча подопечные Обрадовича выиграли каждую из оставшихся из четвертей с одинаковым счётом — 24:22, что в итоге помогло «Фенербахче» отпраздновать успех со счётом 87:80. Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 39 баллов. Француз реализовал 12 бросков из 15 со средней дистанции и 3 из 6 — из-за дуги. У «Басконии» 18 баллов в активе Торнике Шенгелии.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2019, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 80
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче: де Коло - 39, Веселы - 9, Датоме - 8, Kalinić - 7, Мухаммед - 7, Слукас - 6, Деррик Уильямс - 4, Düverioğlu - 4, Вестерманн - 3, Махмутоглу, Биберович, Штимац
Баскония: Шенгелия - 18, Шилдс - 17, Генри - 15, Полонара - 10, Дженнинг - 6, Гарино - 5, Эрик - 4, Вильдоса - 3, Стаускас - 2, Гонсалес, Диоп, Фалл

В другом матче игрового дня «Милан» увёз победу из Афин, обыграв «Панатинаикос» — 79:78. Кузнецом успеха миланской команды стал Владимир Мицов — 18 очков. 17 очков и 9 подборов набрал Луис Скола. У «Панатинаикоса» 23 очка на счету Ника Калатеса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2019, четверг. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
78 : 79
Олимпия Милан
Милан, Италия
Панатинаикос: Calathes - 23, Уайли - 17, Фредетт - 9, Митоглу - 8, Томас - 4, Papagiannis - 4, Папапетру - 4, Johnson - 4, Бентил - 3, Райс - 2, Pappas, Браун
Олимпия Милан: Мицов - 18, Скола - 17, Roll - 16, Родригес - 10, Брукс - 6, Мораскини - 4, Делла Валле - 3, Тарчевски - 3, Уайт - 2, Biligha, Чинчиарини, Burns
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