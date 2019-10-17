39 очков де Коло помогли «Фенербахче» победить «Басконию»

В Стамбуле завершилась встреча третьего тура регулярного чемпионата Евролиги между «Фенербахче» и «Басконией». Команда из Испании неплохо провела стартовый отрезок, сыграв с фаворитами вничью — 22:22. Во второй четверти стамбульцы немного прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 39:36.

Во второй половине матча подопечные Обрадовича выиграли каждую из оставшихся из четвертей с одинаковым счётом — 24:22, что в итоге помогло «Фенербахче» отпраздновать успех со счётом 87:80. Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 39 баллов. Француз реализовал 12 бросков из 15 со средней дистанции и 3 из 6 — из-за дуги. У «Басконии» 18 баллов в активе Торнике Шенгелии.

В другом матче игрового дня «Милан» увёз победу из Афин, обыграв «Панатинаикос» — 79:78. Кузнецом успеха миланской команды стал Владимир Мицов — 18 очков. 17 очков и 9 подборов набрал Луис Скола. У «Панатинаикоса» 23 очка на счету Ника Калатеса.