«Майами» в 2021 году попытается подписать Леброна, Джорджа или Леонарда

«Майами Хит» намерен подойти к лету 2021 года со свободной платёжной ведомостью, когда на рынок свободных агентов выйдут Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Пол Джордж и Кавай Леонард, сообщает Fadeawayworld со ссылкой на инсайдера The Athletic Шамса Чаранию.

Леброну на тот момент будет 36 лет. Очевидно, что его приобретение для «Хит» будет уже не таким громким, как в 2010 году.



Что касается других игроков, то по ним у руководства «Майами» пока нет конкретных планов. Отмечается, что Джордж и Леонард, скорее всего, не захотят покидать Лос-Анджелес. А Адетокунбо будет готов подписать контракт с «Милуоки Бакс», как он неоднократно отмечал в СМИ.



Тем не менее «Хит» готов оставить свободные деньги, если планы игроков изменятся.