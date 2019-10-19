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Банки: третья четверть матча с УНИКСом могла уничтожить «Локомотив-Кубань»

Банки: третья четверть матча с УНИКСом могла уничтожить «Локомотив-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, отдав должное игрокам, сумевшим не потерять концентрацию после провальной третьей четверти.

«Тяжёлый матч с хорошим соперником. Мы отлично провели первые двадцать минут и полностью выключили из игры Смита и Макколлума, но в третьей четверти лидеры гостей заиграли на полных оборотах, забрасывали невероятные мячи. Возможно, этот отрезок мог бы уничтожить нашу команду, но я очень рад, что мы сумели сохранить концентрацию. Горжусь игроками, которые показали отличную игру в решающие минуты встречи и выиграли важнейший матч», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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