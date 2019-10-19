Сиакам и «Торонто» договорились о четырёхлетнем максимальном контракте

25-летний камерунский тяжёлый форвард Паскаль Сиакам и руководство «Торонто Рэпторс» договорились о продолжении сотрудничества, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Стороны подпишут четырёхлетний максимальный контракт, за это время баскетболист заработает $ 130 млн.

Сиакам — 27-й номер драфта НБА 2016 года. На протяжении всей профессиональной карьеры он защищал цвета «Торонто Рэпторс». Минувший сезон стал для него лучшим в карьере. В регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 16,9 очка, собирая 6,9 подбора и совершая 3,1 передачи в среднем. В плей-офф его статистика в 24 матчах составляла 19,0 очка, 7,1 подбора и 2,8 передачи в среднем.

По итогам сезона он выиграл титул чемпиона с «Торонто» и был признан самым прогрессирующим игроком лиги.