Сиакам и «Торонто» договорились о четырёхлетнем максимальном контракте

25-летний камерунский тяжёлый форвард Паскаль Сиакам и руководство «Торонто Рэпторс» договорились о продолжении сотрудничества, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Стороны подпишут четырёхлетний максимальный контракт, за это время баскетболист заработает $ 130 млн.
Сиакам — 27-й номер драфта НБА 2016 года. На протяжении всей профессиональной карьеры он защищал цвета «Торонто Рэпторс». Минувший сезон стал для него лучшим в карьере. В регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 16,9 очка, собирая 6,9 подбора и совершая 3,1 передачи в среднем. В плей-офф его статистика в 24 матчах составляла 19,0 очка, 7,1 подбора и 2,8 передачи в среднем.
По итогам сезона он выиграл титул чемпиона с «Торонто» и был признан самым прогрессирующим игроком лиги.
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