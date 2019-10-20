Оладипо впервые за 9,5 месяца принял участие в полноценной тренировке

Форвард и лидер «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо впервые за девять с половиной месяцев принял участие в тренировочном матче в формате «пять на пять», сообщает Clutch Points. В ходе минувшего сезона баскетболист получил тяжёлую травму колена и выбыл из строя на продолжительный срок.

«Не выходил на паркет на протяжении девяти с половиной месяцев. Было здорово просто выйти на паркет, раздавать передачи, бросать в прыжке и так далее. Рад был сыграть. Ощущение, что никогда и не переставал этого делать», — сказал Оладипо.

В минувшем регулярном чемпионате 27-летний баскетболист успел принять участие в 36 встречах, набирая 18,8 очка, собирая 5,6 подбора, совершая 5,2 передачи и 1,7 перехвата за 31,9 минуты игрового времени.