Воронцевич играл в маске из-за травмы, полученной в матче с «Химками»
Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в воскресном матче Лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» играл в защитной маске из-за повреждения, полученного в матче Евролиги с подмосковными «Химками». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 104:64 (20:13, 31:21, 17:15, 36:15). Андрей Воронцевич в этом матче набрал 6 очков.
Других подробностей о характере повреждения Воронцевича не сообщается.
«Что с Воронцевичем? Отвечаем!
Вчера Андрей Воронцевич играл в защитной маске из-за повреждения носа, полученного в матче с «Химками», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в «Фейсбуке».
Посмотреть фото можно в официальном «фейсбуке» ЦСКА.
Встреча ЦСКА с «Химками» в рамках Евролиги завершилась со счётом 99:86 в пользу «армейского» клуба.
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