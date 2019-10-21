Воронцевич играл в маске из-за травмы, полученной в матче с «Химками»

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в воскресном матче Лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» играл в защитной маске из-за повреждения, полученного в матче Евролиги с подмосковными «Химками». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 104:64 (20:13, 31:21, 17:15, 36:15). Андрей Воронцевич в этом матче набрал 6 очков.

Других подробностей о характере повреждения Воронцевича не сообщается.

«Что с Воронцевичем? Отвечаем!



Вчера Андрей Воронцевич играл в защитной маске из-за повреждения носа, полученного в матче с «Химками», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в «Фейсбуке».

Посмотреть фото можно в официальном «фейсбуке» ЦСКА.

Встреча ЦСКА с «Химками» в рамках Евролиги завершилась со счётом 99:86 в пользу «армейского» клуба.