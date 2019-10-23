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Дэвис признал, что они с Леброном забывали друг о друге во время игры

Дэвис признал, что они с Леброном забывали друг о друге во время игры
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал поражение клуба в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Соперником «Лейкерс» был «Лос-Анджелес Клипперс», одержавший победу со счётом 112:102.

По словам Дэвиса, перешедшего в «Лейкерс» в минувшее межсезонье, он и его партнёр Леброн Джеймс порой забывали друг о друге, когда вместе выходили на площадку.

«Мы оба играем агрессивно. Иногда мы с Леброном как бы забывали друг о друге. Такое было пару раз с моей стороны, и он тоже так делал. Нам нужно разобраться с этим моментом», — приводит слова Дэвиса ESPN.

В матче с «Клипперс» Дэвис набрал 25 очков, собрал 10 подборов и отдал 5 передач. На счету Джеймса 18 очков, 9 подборов и 8 передач.

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