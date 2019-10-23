Леброн: у «Лейкерс» был шанс заполучить Леонарда

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что у команды был шанс заполучить Кавая Леонарда в межсезонье.



«Ждал ли я, что Кавай перейдёт к нам? Я никогда ничего особенно не жду, пока это не случилось. Но я всё же думал, что у нас есть шанс.



Это всё, что нужно. Мы добились того, что у нас появился шанс заполучить Кавая Леонарда. Когда он перешёл в «Клипперс», я решил, что это тоже круто. Это прекрасно для НБА, он сделал так, как лучше ему. Мы это уважаем», — цитирует Джеймса Yahoo Sports.



Леонард стал чемпионом с «Торонто Рэпторс» и был признан самым ценным игроком финала, а 10 июля подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», хотя мог перейти в «Лейкерс». Дэвис, выступавший до этого за «Нью-Орлеан Пеликанс», перешёл в «Лейкерс» немногим ранее, ещё до того, как было объявлено о контракте Леонарда с «Клипперс».