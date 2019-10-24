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32 очка Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Денвером»

32 очка Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Денвером»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и уступил со счётом 98:104 (27:24, 23:30, 24:19, 24:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. 19 очков набрал Уилл Бартон.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дэмьен Лиллард, в активе которого 32 очка и 8 передач. Дабл-даблом отметился центровой Хассан Уайтсайд (16 очков, 19 подборов).

В параллельном матче «Финикс Санз» дома обыграл «Сакраменто Кингз» с разгромным счётом 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19).

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
100 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Whiteside - 16, Hood - 13, McCollum - 12, Лябисье - 8, Коллинс - 8, Саймонс - 5, Bazemore - 4, Хезонья - 2, Трент-мл., Little, Tolliver
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Бартон - 19, Маррей - 14, Millsap - 11, Крэйг - 10, Грант - 9, Харрис - 8, Моррис - 6, Бисли - 6, Пламли - 5, Портер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
124 : 95
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 22, Oubre Jr. - 21, Эйтон - 18, Картер - 11, Рубио - 11, Джонсон - 10, Камински - 9, Шарич - 7, Бриджес - 5, Baynes - 5, Okobo - 3, Диалло - 2, Harper
Сакраменто Кингз: Хилд - 28, Багли III - 14, Барнс - 12, Joseph - 10, Фокс - 8, Ариза - 7, Бьелица - 5, Феррелл - 3, Дедмон - 3, Богданович - 2, Холмс - 1, Габриэль - 1, Суониган - 1
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