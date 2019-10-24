32 очка Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Денвером»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и уступил со счётом 98:104 (27:24, 23:30, 24:19, 24:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. 19 очков набрал Уилл Бартон.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дэмьен Лиллард, в активе которого 32 очка и 8 передач. Дабл-даблом отметился центровой Хассан Уайтсайд (16 очков, 19 подборов).

В параллельном матче «Финикс Санз» дома обыграл «Сакраменто Кингз» с разгромным счётом 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19).