14 очков Уилбекина помогли «Маккаби» обыграть «Валенсию» в матче Евролиги
Тель-авивский «Маккаби» на домашней площадке переиграл «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева с первой четверти захватили преимущество, оторвавшись в счёте на семь очков. Во второй десятиминутке «Валенсии» удалось откивтать два очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:28 в пользу хозяев.
Однако уже в третьей четверти «Маккаби» практически лишил соперников на положительный исход встречи, выиграв отрезок со счётом 23:16. В заключительной четверти команды сыграли на равных, но с минимальным преимуществом этот отрезок так же остался за «Маккаби». Итоговый счёт — 76:63 (18:11, 15:17, 23:16, 20:19).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 14 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
24 октября 2019, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
76 : 63
Валенсия
Валенсия, Испания
Маккаби Т-А: Уилбекин - 14, Хантер - 13, Касспи - 12, Уолтерс - 10, Зусман - 8, ДиБартоломео - 7, Авдия - 6, Блэк - 6, Брайант, Эйси, Дорси, Коэн
Валенсия: Дублевич - 16, Лойд - 15, Сан Эметерио - 14, Доорненкамп - 6, Колом - 5, Ндур - 4, Мотум - 3, Маринкович, Абальде, Лабери, ван Россом, Вивес
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