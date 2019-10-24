14 очков Уилбекина помогли «Маккаби» обыграть «Валенсию» в матче Евролиги

Тель-авивский «Маккаби» на домашней площадке переиграл «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева с первой четверти захватили преимущество, оторвавшись в счёте на семь очков. Во второй десятиминутке «Валенсии» удалось откивтать два очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:28 в пользу хозяев.



Однако уже в третьей четверти «Маккаби» практически лишил соперников на положительный исход встречи, выиграв отрезок со счётом 23:16. В заключительной четверти команды сыграли на равных, но с минимальным преимуществом этот отрезок так же остался за «Маккаби». Итоговый счёт — 76:63 (18:11, 15:17, 23:16, 20:19).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 14 очков.