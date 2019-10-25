Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» на выезде переиграла «Црвену Звезду» благодаря 21 очку Миротича

«Барселона» на выезде переиграла «Црвену Звезду» благодаря 21 очку Миротича
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» на выезде переиграла «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Белградский клуб уверенно начал матч, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в четыре очка. ВО второй десятиминутке «Црвене Звезде» удалось продолжать оказывать сопротивление каталонцам и не отдать преимущество — к большому перерыву счёт на табло был 36:33 в пользу хозяев.

Ключевой в матче стала третья четверть, в которой «Барселона» совершила рывок в 11 очков и захватила преимущество. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, в которой белградцам отыграться так и не удалось. Итоговый счёт матча — 73:65 (12:16, 21:20, 24:13, 16:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 21 очко.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
65 : 73
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Gist - 10, Faye - 8, Добрич - 8, Симанич - 8, Давидовац - 7, Охо - 7, Браун - 6, Перпероглу - 6, Дженкинс - 3, Кузмич - 2, Чович, Лазич
Барселона: Миротич - 21, Курич - 15, Дэвис - 14, Ханга - 8, Шмитс - 5, Хиггинс - 5, Томич - 4, Абринес - 1, Пустовой, Ориола, Больмаро, Мартинес
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019