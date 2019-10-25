«Барселона» на выезде переиграла «Црвену Звезду» благодаря 21 очку Миротича
«Барселона» на выезде переиграла «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Белградский клуб уверенно начал матч, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в четыре очка. ВО второй десятиминутке «Црвене Звезде» удалось продолжать оказывать сопротивление каталонцам и не отдать преимущество — к большому перерыву счёт на табло был 36:33 в пользу хозяев.
Ключевой в матче стала третья четверть, в которой «Барселона» совершила рывок в 11 очков и захватила преимущество. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, в которой белградцам отыграться так и не удалось. Итоговый счёт матча — 73:65 (12:16, 21:20, 24:13, 16:16).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 21 очко.
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
65 : 73
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Gist - 10, Faye - 8, Добрич - 8, Симанич - 8, Давидовац - 7, Охо - 7, Браун - 6, Перпероглу - 6, Дженкинс - 3, Кузмич - 2, Чович, Лазич
Барселона: Миротич - 21, Курич - 15, Дэвис - 14, Ханга - 8, Шмитс - 5, Хиггинс - 5, Томич - 4, Абринес - 1, Пустовой, Ориола, Больмаро, Мартинес
- 25 октября 2019
-
00:24
-
00:12
- 24 октября 2019
-
23:22
-
23:01
-
22:08
-
21:53
-
19:59
-
18:39
-
17:13
-
16:20
-
15:14
-
13:40
-
12:30
-
11:20
-
10:08
-
08:50
-
07:54
-
06:46
-
06:01
-
05:33
-
05:05
-
04:44
-
04:30
-
00:17
- 23 октября 2019
-
23:59
-
22:59
-
22:13
-
21:18
-
21:07
-
19:05
-
18:15
-
17:12
-
16:00
-
14:42
-
13:38
Партнерский контент