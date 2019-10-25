«Барселона» на выезде переиграла «Црвену Звезду» благодаря 21 очку Миротича

«Барселона» на выезде переиграла «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Белградский клуб уверенно начал матч, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в четыре очка. ВО второй десятиминутке «Црвене Звезде» удалось продолжать оказывать сопротивление каталонцам и не отдать преимущество — к большому перерыву счёт на табло был 36:33 в пользу хозяев.



Ключевой в матче стала третья четверть, в которой «Барселона» совершила рывок в 11 очков и захватила преимущество. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, в которой белградцам отыграться так и не удалось. Итоговый счёт матча — 73:65 (12:16, 21:20, 24:13, 16:16).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 21 очко.