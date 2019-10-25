38 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Детройт»
В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Атланту Хоукс» на «Литтл Сизарс-арене». Матч завершился победой гостей со счётом 117:100(32:38, 31:22, 18:31, 19:26).
Главным героем встречи стал защитник «Атланты» Трей Янг, на его счету 38 очков.
В другом матче дня «Хьюстон Рокетс» уступил «Милуоки Бакс» — 111:117(30:23, 36:27, 21:28, 24:39).
Хозяева практически всю игру вели в счёте, преимущество «ракет» достигало 16 очков, только в заключительной четверти «Милуоки» сумел переломить ход матча и вырвать победу.
В составе «Милуоки» трипл-дабл на счету Янниса Адетокунбо, он набрал 30 очков, собрал 13 подборов и сделал 11 передач.
НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 24, Харден - 19, Такер - 17, Капела - 13, Гордон - 11, Чендлер - 10, Хаус - 8, Маклемор - 6, Риверс - 3, Клемонс, Кларк, Сефолоша, Андерсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Мэттьюз - 14, Ильясова - 13, Бледсо - 11, Lopez - 11, Миддлтон - 11, Коннотон - 10, Hill - 8, Korver - 5, Браун - 2, Лопес - 2, Дивинченцо, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Роуз - 27, Драммонд - 21, Кеннард - 13, Снелл - 9, Галлоуэй - 8, Моррис - 7, Фрейзер - 7, Джексон - 5, Браун - 2, Мейкер - 1, Томас, Михайлюк, Вуд
Атланта Хоукс: Янг - 38, Паркер - 18, Коллинс - 18, Hunter - 14, Тёрнер - 9, Бембри - 8, Fernando - 7, Len - 4, Reddish - 1, Гудвин, Хаертер, Carter, Джонс
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