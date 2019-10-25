38 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Атланту Хоукс» на «Литтл Сизарс-арене». Матч завершился победой гостей со счётом 117:100(32:38, 31:22, 18:31, 19:26).

Главным героем встречи стал защитник «Атланты» Трей Янг, на его счету 38 очков.

В другом матче дня «Хьюстон Рокетс» уступил «Милуоки Бакс» — 111:117(30:23, 36:27, 21:28, 24:39).

Хозяева практически всю игру вели в счёте, преимущество «ракет» достигало 16 очков, только в заключительной четверти «Милуоки» сумел переломить ход матча и вырвать победу.

В составе «Милуоки» трипл-дабл на счету Янниса Адетокунбо, он набрал 30 очков, собрал 13 подборов и сделал 11 передач.