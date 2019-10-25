Результаты матчей НБА за 24 октября 2019 года

В ночь с 24 на 25 октября мск состоялись 3 матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 100:117. Самым результативным игроком встречи стал Трэй Янг («Атланта»), на счету которого 38 очков, 7 подборов и 9 передач.

«Хьюстон Рокетс» — «Милуоки Бакс» — 111:117. Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал трипл-дабл, набрав 30 очков, собрав 13 подборов и отдав 11 передач.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:141. Самым результативным игроком в составе победителей стал Лу Уильямс, на счету которого 22 очка, 3 подбора и 8 передач.