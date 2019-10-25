Результаты матчей НБА за 24 октября 2019 года
В ночь с 24 на 25 октября мск состоялись 3 матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 100:117. Самым результативным игроком встречи стал Трэй Янг («Атланта»), на счету которого 38 очков, 7 подборов и 9 передач.
НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Роуз - 27, Драммонд - 21, Кеннард - 13, Снелл - 9, Галлоуэй - 8, Моррис - 7, Фрейзер - 7, Джексон - 5, Браун - 2, Мейкер - 1, Томас, Михайлюк, Вуд
Атланта Хоукс: Янг - 38, Паркер - 18, Коллинс - 18, Hunter - 14, Тёрнер - 9, Бембри - 8, Fernando - 7, Len - 4, Reddish - 1, Гудвин, Хаертер, Carter, Джонс
«Хьюстон Рокетс» — «Милуоки Бакс» — 111:117. Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал трипл-дабл, набрав 30 очков, собрав 13 подборов и отдав 11 передач.
НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 24, Харден - 19, Такер - 17, Капела - 13, Гордон - 11, Чендлер - 10, Хаус - 8, Маклемор - 6, Риверс - 3, Клемонс, Кларк, Сефолоша, Андерсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Мэттьюз - 14, Ильясова - 13, Бледсо - 11, Lopez - 11, Миддлтон - 11, Коннотон - 10, Hill - 8, Korver - 5, Браун - 2, Лопес - 2, Дивинченцо, Уилсон
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:141. Самым результативным игроком в составе победителей стал Лу Уильямс, на счету которого 22 очка, 3 подбора и 8 передач.
НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 141
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Curry - 23, Расселл - 20, Paschall - 14, Эванс - 14, Robinson III - 13, Грин - 11, Спеллмен - 8, Крисс - 8, Poole - 5, Ли - 3, Луни - 3, Bowman
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 22, Леонард - 21, Паттерсон - 20, Харрелл - 18, Зубац - 16, Шамет - 11, Харклесс - 10, Грин - 9, Беверли - 5, Робинсон - 3, Мотли - 3, Кабенгеле - 3, Мэнн
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