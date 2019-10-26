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«Лейкерс» одержали первую победу в сезоне, Леброн отметился дабл-даблом

«Лейкерс» одержали первую победу в сезоне, Леброн отметился дабл-даблом
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке обыграл «Юту Джаз». «Лейкерс» с первой же четверти захватили инициативу на паркете, выиграв игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе — «Юте» удалось на одно очко сократить отставание. На большой перерыв команды ушли со счётом 53:47 в пользу «Лейкерс».

В третьей четверти «озёрникам» удалось прибавить и выиграть двенадцатиминутку со счётом 31:18, практически превратив заключительную четверть в простую формальность. В четвёртом игровом отрезке «Юта» оказалась сильнее, но этого не хватило, чтобы навязать борьбу «Лейкерс». Итоговый счёт — 95:86 (24:17, 19:29, 31:18, 21:31).

В составе «Лейкерс» дабл-даблом отметился Леброн Джеймс — на его счету 32 очка и 10 результативных передач. Ещё 21 очко на свой счёт записал Энтони Дэвис. В составе «Юты» 24 очка набрал Донован Митчелл.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 86
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 21, Дэниэлс - 15, Брэдли - 9, Грин - 9, Кук - 4, Карузо - 2, Ховард - 2, Колдуэлл-Поуп - 1, Макги, Дадли, Норвелл, Адетокунбо
Юта Джаз: Митчелл - 24, Конли - 13, Мудиэй - 12, Ньянг - 10, О'Нил - 8, Гобер - 8, Грин - 5, Инглс - 2, Брэдли - 2, Дэвис - 2, Уильямс-Госс, Брэнтли, Кидд
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