«Лейкерс» одержали первую победу в сезоне, Леброн отметился дабл-даблом

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке обыграл «Юту Джаз». «Лейкерс» с первой же четверти захватили инициативу на паркете, выиграв игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе — «Юте» удалось на одно очко сократить отставание. На большой перерыв команды ушли со счётом 53:47 в пользу «Лейкерс».



В третьей четверти «озёрникам» удалось прибавить и выиграть двенадцатиминутку со счётом 31:18, практически превратив заключительную четверть в простую формальность. В четвёртом игровом отрезке «Юта» оказалась сильнее, но этого не хватило, чтобы навязать борьбу «Лейкерс». Итоговый счёт — 95:86 (24:17, 19:29, 31:18, 21:31).



В составе «Лейкерс» дабл-даблом отметился Леброн Джеймс — на его счету 32 очка и 10 результативных передач. Ещё 21 очко на свой счёт записал Энтони Дэвис. В составе «Юты» 24 очка набрал Донован Митчелл.