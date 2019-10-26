Клайберну диагностировали разрыв крестообразной связки, его ждёт операция
Форвард московского ЦСКА американский баскетболист Уилл Клайберн получил разрыв крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба ЦСКА. Клайберна ждёт операция и длительное восстановление, сроки которого будут названы позднее.
Посмотреть публикацию можно в официальном «твиттере» московского ЦСКА.
Напомним, в матче четвёртого тура Евролиги, в котором «Альба» принимал действующего чемпиона турнира — ЦСКА, форвард московской команды Уилл Клайберн получил травму и не смог самостоятельно покинуть паркет, его унесли в раздевалку.
В матче с «Альбой» Клайберн успел отыграть чуть менее девяти минут, набрав 2 очка, собрав 3 подбора и совершив 1 перехват. Встреча завершилась победой ЦСКА — 82:66.
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