Шенгелия признан MVP 4-го тура Евролиги

Форвард «Басконии» Торнике Шенгелия получил звание самого ценного игрока 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.



В рамках 4-го тура испанская команда встречалась с греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась победой испанцев со счётом 82:66. Торнике Шенгелия по итогам матча набрал 25 очков, совершил 9 подбора и отдал 3 результативные передачи, закончив матч с числом 28 в графе показателя полезности баскетболиста.



«Баскония» после четырёх туров занимает седьмое место в таблице регулярного чемпионата, одержав две победы и дважды потерпев поражение. Лидирует в турнирной таблице ЦСКА, на счету которого четыре победы. «Олимпиакос» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе одну победу.