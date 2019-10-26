Шенгелия признан MVP 4-го тура Евролиги
Форвард «Басконии» Торнике Шенгелия получил звание самого ценного игрока 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
В рамках 4-го тура испанская команда встречалась с греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась победой испанцев со счётом 82:66. Торнике Шенгелия по итогам матча набрал 25 очков, совершил 9 подбора и отдал 3 результативные передачи, закончив матч с числом 28 в графе показателя полезности баскетболиста.
«Баскония» после четырёх туров занимает седьмое место в таблице регулярного чемпионата, одержав две победы и дважды потерпев поражение. Лидирует в турнирной таблице ЦСКА, на счету которого четыре победы. «Олимпиакос» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе одну победу.
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