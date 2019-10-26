Клайберн: продолжение следует

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн, у которого диагностировали разрыв крестообразных связок колена, дал понять, что не отчаивается. Американец оставил короткое сообщение на своей странице в социальной сети.

«Новое путешествие начинается сейчас. Продолжение следует», — написал Клайберн.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице американца в «Инстаграме».

Напомним, в матче четвёртого тура Евролиги, в котором «Альба» принимал действующего чемпиона турнира — ЦСКА, форвард московской команды Уилл Клайберн получил травму и не смог самостоятельно покинуть паркет, его унесли в раздевалку. В матче с «Альбой» Клайберн успел отыграть чуть менее девяти минут, набрав 2 очка, собрав 3 подбора и совершив 1 перехват. Встреча завершилась победой ЦСКА — 82:66.