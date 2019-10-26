Клайберн: продолжение следует

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн, у которого диагностировали разрыв крестообразных связок колена, дал понять, что не отчаивается. Американец оставил короткое сообщение на своей странице в социальной сети.
«Новое путешествие начинается сейчас. Продолжение следует», — написал Клайберн.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице американца в «Инстаграме».
Напомним, в матче четвёртого тура Евролиги, в котором «Альба» принимал действующего чемпиона турнира — ЦСКА, форвард московской команды Уилл Клайберн получил травму и не смог самостоятельно покинуть паркет, его унесли в раздевалку. В матче с «Альбой» Клайберн успел отыграть чуть менее девяти минут, набрав 2 очка, собрав 3 подбора и совершив 1 перехват. Встреча завершилась победой ЦСКА — 82:66.
- 26 октября 2019
-
21:35
-
21:08
-
19:59
-
18:32
-
17:28
-
16:55
-
15:51
-
14:46
-
13:44
-
12:02
-
11:05
-
10:00
-
08:16
-
07:38
-
07:09
-
06:17
-
06:09
-
05:00
-
00:24
-
00:12
- 25 октября 2019
-
23:22
-
22:59
-
22:19
-
22:14
-
20:52
-
19:52
-
18:54
-
17:38
-
15:44
-
13:40
-
12:29
-
11:14
-
10:05
-
08:47
-
08:19