Ховард объяснил низкую результативность на старте сезона

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард объяснил, с чем связана его низкая результативность на старте сезона. По словам баскетболиста, на данный момент действия в атаке не входят в список его приоритетных задач. По замыслу тренерского штаба Ховард больше должен работать на защиту.

«Я просто хочу быть уверенным в том, что делаю свою работу наилучшим образом и ставлю команду в выгодное положение. Понимаю, что, вероятно, некоторые фаны хотели, чтобы я набирал по 30 очков и собирал по 30 подборов или что-то вроде этого. Но если тренер захочет, чтобы я забивал, так и будет. Если он хочет видеть меня в обороне, видеть от меня блок-шоты, подборы и так далее, то это будет то, чем я буду заниматься в каждой игре», — приводит слова Ховарда Clutch Points.

На старте сезона Ховард провёл два матча, набирая в них 2,5 очка и собирая 6,5 подбора в среднем.