Дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» обыграть «Вашингтон»

«Сан-Антонио Спёрс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 124:122.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Ламаркус Олдридж, который набрал 27 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Деджанте Мюррей.

В составе проигравшей команды лучшим стал Брэдли Бил, который собрал дабл-дабл из 25 очков и 11 передач.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Вашингтон» сыграет с «Хьюстон Рокетс».

В параллельной игре «Торонто Рэпторс» обыграл «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 108:84.