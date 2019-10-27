Дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» обыграть «Вашингтон»
«Сан-Антонио Спёрс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 124:122.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Ламаркус Олдридж, который набрал 27 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Деджанте Мюррей.
В составе проигравшей команды лучшим стал Брэдли Бил, который собрал дабл-дабл из 25 очков и 11 передач.
В следующем матче «Сан-Антонио» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Вашингтон» сыграет с «Хьюстон Рокетс».
В параллельной игре «Торонто Рэпторс» обыграл «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 108:84.
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
124 : 122
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 27, Дерозан - 26, Мюррей - 19, Форбс - 16, Уайт - 10, Гэй - 8, Миллз - 6, Poeltl - 6, Уокер - 2, Белинелли - 2, Лайлз - 2, Мету, Кэрролл
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Дав. Бертанс - 23, Смит - 19, Томас - 16, Хатимура - 16, Брайант - 10, Wagner - 9, Бонга - 4, Скофилд, Робинсон, Кьоцца, Мэтьюз, Макрай
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
84 : 108
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Картер - 12, Лавин - 11, Портер - 9, Маркканен - 9, Уайт - 8, Саторански - 8, Корнет - 7, Арчидиаконоу - 6, Харрисон - 5, Янг - 5, Валентайн - 3, Данн - 1, Гэффорд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 19, Ибака - 18, Ануноби - 17, Ванвлит - 16, Лоури - 11, Пауэлл - 7, Томас - 6, Марк Газоль - 5, Дэвис - 4, Джонсон - 2, Буше - 2, Холлис-Джефферсон - 1, Миллер
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