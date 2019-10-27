Уэстбрук вышел на второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук покорил очередное статистическое достижение. В матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (126:113) он набрал 28 очков, собрал 10 подборов и совершил 13 результативных передач. Теперь на счету Уэстбрука 139 трипл-даблов и он вышел на второе место в истории НБА по их количеству. Ему удалось сместить на третье место Мэджика Джонсона.
Первое место по этому показателю — у легендарного Оскара Робертсона: 181 трипл-дабл за карьеру. Минувшие три регулярных чемпионата Уэстбрук заканчивал со средним трипл-даблом за игру.
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