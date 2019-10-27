Мэджик Джонсон: у «Хьюстона» нет чемпионского уровня
Легендарный баскетболист бывший президент «Лос-Анджелес Лейкерс» по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон признался, что не считает «Хьюстон Рокетс» серьёзным претендентом на титул.
«Сам по себе Харден фантастический игрок, то же самое можно сказать и об Уэстбруке. Думаю, они справятся с проблемой. Но прежде всего её должен решить Уэстбрук, потому как он привык, что мяч постоянно у него руках и что он может не делиться. Расселлу придётся внести коррективы. Но дело не в этих двух. „Хьюстон“ — команда чемпионского уровня? Нет, и мы увидели это уже в нынешнем сезоне. У них прекрасная атака, но нужно играть и в обороне», — сказал Джонсон в интервью, отрезок которого размещён на странице Undisputed в «Твиттере».
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