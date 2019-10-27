Игроки ЦСКА нарядились в «страшные» костюмы ради хэллоуин-вечеринки
Игроки и тренерский штаб московского ЦСКА решили коллективно отпраздновать надвигающийся хэллоуин и устроили по этому поводу большую костюмированную вечеринку. Все присутствовавшие на мероприятии баскетболисты пришли в костюмах.
Так, защитник Дэниел Хэкетт даже не смог определить персонажа, чей костюм он примерил, и назвал его бугименом. Джоэл Боломбой облачился в наряд героя «Звёздных войн». Йоханесс Фойгтманн примерил образ актёра из фильма «Великий Гэтсби», а Кайл Хайнс предпочёл стать главным героем сказки «Красавица и Чудовище».
Дэрран Хиллиард отметил, что подобные командные инициативы способствуют укреплению отношений и духа внутри коллектива.
Видео с вечеринки ЦСКА можно посмотреть на официальном канале клуба в YouTube.
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