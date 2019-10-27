Штельмахерс: мне больше нравится европейский баскетбол, чем НБА
Главный тренер «Калева» Робертс Штельмахерс признался, что ему больше нравится европейский баскетбол, чем НБА.
«Не могу сказать, что я фанат НБА, но Кристапса Порзингиса, Родионса Куруцса и Дависа Бертанса я знаю и иногда смотрю за их выступлениями. Хотя, честно говоря, мне больше нравится смотреть европейский баскетбол, он мне гораздо ближе.
В европейском баскетболе больше командной игры, а не индивидуальной. Мне нравится наблюдать за победами команд, а не за перформансами отдельных баскетболистов. Да и мы в Латвийско-Эстонской лиге и Лиге ВТБ играем всё-таки в европейский баскетбол. Хотя стоить признать, что сейчас даже у нас многие ориентируются на НБА», — приводит слова Робертса Штельмахерса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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