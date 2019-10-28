Баззер-битер Краудера принёс «Мемфис» победу над «Бруклином»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 134:133 ОТ (35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13). Для «Гриззлиз» эта победа стала первой в сезоне.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Победу «Мемфису» невероятным баззер-битером принёс форвард Джей Краудер. 30 очков в составе победителей набрал Джа Морант. Дабл-дабл оформил Йонас Валанчюнас (16 очков, 11 подборов). 21 очко в активе защитника Диллон Брукса.
Видео баззер-битера Краудера можно посмотреть в «твиттере» «Мемфис Гриззлиз».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. На счету защитника Кариса ЛеВерта 27 очков, у Спенсера Динуайдди — 16. Центровой Деандре Джордан собрал 12 подборов.
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