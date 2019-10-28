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Баззер-битер Краудера принёс «Мемфис» победу над «Бруклином»

Баззер-битер Краудера принёс «Мемфис» победу над «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 134:133 ОТ (35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13). Для «Гриззлиз» эта победа стала первой в сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Победу «Мемфису» невероятным баззер-битером принёс форвард Джей Краудер. 30 очков в составе победителей набрал Джа Морант. Дабл-дабл оформил Йонас Валанчюнас (16 очков, 11 подборов). 21 очко в активе защитника Диллон Брукса.

Видео баззер-битера Краудера можно посмотреть в «твиттере» «Мемфис Гриззлиз».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. На счету защитника Кариса ЛеВерта 27 очков, у Спенсера Динуайдди — 16. Центровой Деандре Джордан собрал 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
134 : 133
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Брукс - 21, Валанчюнас - 16, Андерсон - 13, Хилл - 13, Джексон - 12, Кларк - 10, Аллен - 6, Краудер - 6, Джонс - 5, Гудурич - 2, Мелтон, Кабокло
Бруклин Нетс: Ирвинг - 37, ЛеВерт - 27, Динуайдди - 16, Аллен - 14, Харрис - 13, Принс - 12, Джордан - 6, Темпл - 5, Куруч - 3, Нваба, Пинсон, Муса, Чендлер
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