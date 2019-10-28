Дабл-даблы Таунса и Ковингтона помогли «Миннесоте» обыграть «Майами»

«Миннесота Тимбервулвз» обыграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 116:109.
В составе победителей дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов оформил Карл-Энтони Таунс. Также дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов на свой счёт записал Роберт Ковингтон. Самым результативным стал Эндрю Уиггинс, который набрал 25 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Кендрик Нанн, который набрал 25 очков. Дункан Робинсон записал в свой актив 21 очко.
«Миннесота» одержала третью победу подряд. «Майами» потерпел первое поражение за последние три игры.
В следующем матче «Миннесота Тимбервулвз» встретится с «Филадельфией Сиксерс», а «Майами Хит» сыграет с «Атлантой Хоукс».
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