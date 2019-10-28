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Дабл-даблы Таунса и Ковингтона помогли «Миннесоте» обыграть «Майами»

Дабл-даблы Таунса и Ковингтона помогли «Миннесоте» обыграть «Майами»
Баскетбол / НБА 0

«Миннесота Тимбервулвз» обыграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 116:109.

В составе победителей дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов оформил Карл-Энтони Таунс. Также дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов на свой счёт записал Роберт Ковингтон. Самым результативным стал Эндрю Уиггинс, который набрал 25 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кендрик Нанн, который набрал 25 очков. Дункан Робинсон записал в свой актив 21 очко.

«Миннесота» одержала третью победу подряд. «Майами» потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем матче «Миннесота Тимбервулвз» встретится с «Филадельфией Сиксерс», а «Майами Хит» сыграет с «Атлантой Хоукс».

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 109
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 25, Таунс - 23, Тиг - 21, Напьер - 12, Ковингтон - 11, Вонле - 8, Окоги - 8, Лейман - 6, Калвер - 2, Дьенг, Белл, Грэм, Мартин
Майами Хит: Нанн - 25, Робинсон - 21, Уинслоу - 20, Горан Драгич - 13, Адебайо - 13, Хироу - 8, Леонард - 5, Олиник - 2, Сильва - 2, Окпала, Макон, Хаслем
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