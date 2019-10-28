«Калев» подписал контракты с Годфри и Холтоном

Эстонский «Калев» подписал контракты с центровым Келвином Годфри и форвардом Джонатаном Холтоном, сообщает официальный сайт клуба.



Келвин Годфри начал профессиональную карьеру в 2016 году. За четырёхлетнюю карьеру он выступал в чемпионатах Ливана, Украины, Чехии, Бахрейна и Турции.



Джонатан Холтон свой первый профессиональный сезон провёл в чемпионате Ливана в сезоне 2016-2017 годов, после чего попробовал свои силы в Аргентине, Мексике и Доминикане.



В настоящий момент «Калев» занимает шестое место в Лиге ВТБ с показателем 3 победы и 2 поражения. Следующий матч таллинский клуб проведёт 10 ноября, соперником эстонцев станет саратовский «Автодор».