Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Батлер дебютирует в составе «Майами» 29 октября

Батлер дебютирует в составе «Майами» 29 октября
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Майами» Джимми Батлер дебютирует в составе команды во вторник, 29 октября, в матче с «Атлантой», сообщает Florida Sun-Sentinel. Первые три матча регулярного чемпионата НБА новичок клуба пропустил в связи с рождением дочери.

Минувший сезон Батлер начинал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», однако в результате конфликта с другими лидерами команды запросил обмен и стал игроком «Филадельфии Сиксерс».

В составе пенсильванцев Джимми Батлер принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата, набирая 18,2 очка, собирая 5,3 подбора, совершая 4,0 передачи и 1,8 перехвата. В плей-офф форвард сыграл в 12 встречах, набирая в них 19,4 очка, собирая 6,1 подбора, совершая 5,2 передачи и 1,4 перехвата.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019