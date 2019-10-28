Батлер дебютирует в составе «Майами» 29 октября
Форвард «Майами» Джимми Батлер дебютирует в составе команды во вторник, 29 октября, в матче с «Атлантой», сообщает Florida Sun-Sentinel. Первые три матча регулярного чемпионата НБА новичок клуба пропустил в связи с рождением дочери.
Минувший сезон Батлер начинал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», однако в результате конфликта с другими лидерами команды запросил обмен и стал игроком «Филадельфии Сиксерс».
В составе пенсильванцев Джимми Батлер принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата, набирая 18,2 очка, собирая 5,3 подбора, совершая 4,0 передачи и 1,8 перехвата. В плей-офф форвард сыграл в 12 встречах, набирая в них 19,4 очка, собирая 6,1 подбора, совершая 5,2 передачи и 1,4 перехвата.
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