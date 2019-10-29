Куртинайтис: играть в баскетбол и выигрывать — две разные вещи

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».
«Пао» – команда, которая знает, как выигрывать. У них есть ярко выделяющийся лидер Калатес, который в тактическом плане всегда принимает правильные решения. В самый нужный момент он может забить и трехочковый, хотя не считается атакующим защитником. Эта команда имеет огромный опыт и несколько раз выигрывала Евролигу. Своим игрокам я всегда объясняю, что играть в баскетбол и выигрывать – две разные вещи. В этом плане мы потихоньку подтягиваемся, пока все идет неплохо, хотя есть, над чем работать.
В матче с «Пао» все будет зависеть от того, как мы сможем контролировать игру. Идет на поправку Йович, думаю, в течение недели он «подтянется» к нам. В то же время уже собираемся задействовать Крамера, хотя сыграет он или нет, будет зависеть от ситуации. Выглядит он неплохо, так как все время занимался индивидуально, а вот с командой провел всего одну тренировку. Если будут проблемы с Калатесом, возможно, отправим защищаться против него Крамера», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт команды.
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