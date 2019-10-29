Банки: «Тофаш» — одна из лучших команд Европы по трёхочковым броскам

Завтра, 30 октября, «Локомотив-Кубань» проведёт очередной матч Еврокубка, в котором встретится с турецким «Тофашем». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник краснодарцев Лука Банки, отметивший сильные стороны соперника.

«Мы ожидаем тяжёлый матч против «Тофаша». В нашей группе просто не бывает лёгких игр, все соперники очень конкурентоспособные. В настоящий момент у гостей такие же показатели, как и у нас – две победы. Турецкая команда играет очень результативно, в чемпионате у них лучшая атака, в Еврокубке набирают по 80 очков за матч. Мы встречаемся с опытной и мощной командой. Мехиа, Лоджески, Уайт и Эрмис уже давно играют в Европе, очень перспективные Уильямс и Ясар доминируют «в краске».

В настоящий момент это одна из лучших команд по реализации трёхочковых бросков в Европе. К тому же «Тофаш» — лучший в Еврокубке по передачам, что показывает высокий уровень и эффективность игроков. Так что мы готовы к сложной игре, где нам предстоит сделать много работы в защите, чтобы ограничить снайперов и мощных центровых гостей, не дать им набирать свободные очки. Нам необходима максимальная поддержка фанов, атмосфера, которая поможет команде выиграть очень важный матч», — цитирует специалиста официальный сайт «железнодорожников».