Банки: «Тофаш» — одна из лучших команд Европы по трёхочковым броскам

Завтра, 30 октября, «Локомотив-Кубань» проведёт очередной матч Еврокубка, в котором встретится с турецким «Тофашем». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник краснодарцев Лука Банки, отметивший сильные стороны соперника.
«Мы ожидаем тяжёлый матч против «Тофаша». В нашей группе просто не бывает лёгких игр, все соперники очень конкурентоспособные. В настоящий момент у гостей такие же показатели, как и у нас – две победы. Турецкая команда играет очень результативно, в чемпионате у них лучшая атака, в Еврокубке набирают по 80 очков за матч. Мы встречаемся с опытной и мощной командой. Мехиа, Лоджески, Уайт и Эрмис уже давно играют в Европе, очень перспективные Уильямс и Ясар доминируют «в краске».
В настоящий момент это одна из лучших команд по реализации трёхочковых бросков в Европе. К тому же «Тофаш» — лучший в Еврокубке по передачам, что показывает высокий уровень и эффективность игроков. Так что мы готовы к сложной игре, где нам предстоит сделать много работы в защите, чтобы ограничить снайперов и мощных центровых гостей, не дать им набирать свободные очки. Нам необходима максимальная поддержка фанов, атмосфера, которая поможет команде выиграть очень важный матч», — цитирует специалиста официальный сайт «железнодорожников».
- 29 октября 2019
-
18:36
-
17:12
-
16:07
-
14:55
-
13:40
-
12:45
-
11:30
-
10:27
-
08:52
-
08:09
-
08:00
-
06:25
-
05:52
-
05:33
-
05:17
-
04:52
-
00:27
-
00:20
- 28 октября 2019
-
23:27
-
22:51
-
21:04
-
19:52
-
18:51
-
17:09
-
15:40
-
14:50
-
13:49
-
12:45
-
11:20
-
10:06
-
08:52
-
07:29
-
05:39
-
05:20
-
04:05