26 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» победить «Црвену Звезду»

В Стамбуле завершилась встреча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Црвену Звезду». Хозяева ударно начали поединок и уже после первой четверти вели с разницей в 12 очков — 21:9. К большому перерыву подопечные Эргина Атамана сохраняли преимущество — 38:26.

В третьей четверти белградцы сумели вернуться в игру и сократили отставание до пяти баллов — 51:56. Но в заключительные десять минут встречи «Анадолу Эфес» вновь прибавил и одержал победу с комфортным счётом — 85:70.

Самым результативным в составе победителей стал Василие Мичич, набравший 26 баллов, ещё 13 очков — в активе Шейна Ларкина. У «Црвены Звезды» лучшим стал Лоренцо Браун, набравший 18 очков и совершивший 5 передач.