Куртинайтис рассказал, что его не устроило в победе «Химок» над «Панатинаикосом»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Панатинаикосом» (103:86) в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, проанализировав ошибки подопечных.

«Нелёгкая победа. Мы провели отличный матч, хотя в двух первых четвертях испытывали проблемы в защите. После большого перерыва мы исправились, изменили защитный стиль, стали лучше защищаться в ситуациях один на один и против пик-н-роллов. Если брать потери, а их мы сделали 17, то по сегодняшнему матчу это одна из проблем, которую мы не решили. Несмотря на то что «Панатинаикос» проиграл, они сделали всего пять ошибок. Они дорожили мячом, пусть и не сделали много передач, не рисковали, хотя статистика по ассистам примерно похожая: 21 на 25 с нашей стороны.

Эта ситуация меня не устраивает, мы должны дорожить мячом, потому что боремся хорошо, и в плане самоотдачи, бойцовских качеств и проявленного характера ни к одном игроку у меня претензий нет. Мы играли на победу и хорошо боролись, однако свой труд нужно ценить. Нельзя бороться за каждый мяч и так просто его отдавать противнику. Если брать другие компоненты игры — например, подборы, — то эту проблему мы решили, хотя в недавнем матче с ЦСКА нас просто «съели» под щитами. Над этими ошибками надо работать», — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».