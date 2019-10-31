13 очков де Коло не помогли «Фенербахче» в матче с «Маккаби»

Тель-авивский «Маккаби» обыграл «Фенербахче» на домашней площадке в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть оказалась очень оборонительной, в ней сильнее оказались хозяева — 12:6. Вторая четверть так де осталась за «Маккаби» — они выиграли игровой отрезок с разницей в 14 очков, превратив остаток матча в формальность.



В третьем игровом отрезке гостям удалось отыграть 9 очков отставания, однако заключительная четверть с минимальным перевесом снова осталась за «Маккаби». Итоговый счёт встречи — 67:55 (12:6, 29:15, 11:20, 15:14).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Омри Касспи, набравший 13 очков. В составе «Фенербахче» 13 очков набрал Нандо де Коло.