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13 очков де Коло не помогли «Фенербахче» в матче с «Маккаби»

13 очков де Коло не помогли «Фенербахче» в матче с «Маккаби»
Баскетбол / Евролига 0

Тель-авивский «Маккаби» обыграл «Фенербахче» на домашней площадке в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть оказалась очень оборонительной, в ней сильнее оказались хозяева — 12:6. Вторая четверть так де осталась за «Маккаби» — они выиграли игровой отрезок с разницей в 14 очков, превратив остаток матча в формальность.

В третьем игровом отрезке гостям удалось отыграть 9 очков отставания, однако заключительная четверть с минимальным перевесом снова осталась за «Маккаби». Итоговый счёт встречи — 67:55 (12:6, 29:15, 11:20, 15:14).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Омри Касспи, набравший 13 очков. В составе «Фенербахче» 13 очков набрал Нандо де Коло.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
30 октября 2019, среда. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
67 : 55
Фенербахче
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А: Касспи - 13, Хантер - 11, Уолтерс - 11, Блэк - 10, Уилбекин - 9, Зусман - 5, Дорси - 3, ДиБартоломео - 3, Брайант - 2, Эйси, Авдия, Коэн
Фенербахче: де Коло - 13, Деррик Уильямс - 11, Мухаммед - 11, Датоме - 9, Веселы - 8, Ловернь - 2, Вестерманн - 1, Махмутоглу, Kalinić, Биберович, Слукас, Düverioğlu
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