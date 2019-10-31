13 очков де Коло не помогли «Фенербахче» в матче с «Маккаби»
Тель-авивский «Маккаби» обыграл «Фенербахче» на домашней площадке в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть оказалась очень оборонительной, в ней сильнее оказались хозяева — 12:6. Вторая четверть так де осталась за «Маккаби» — они выиграли игровой отрезок с разницей в 14 очков, превратив остаток матча в формальность.
В третьем игровом отрезке гостям удалось отыграть 9 очков отставания, однако заключительная четверть с минимальным перевесом снова осталась за «Маккаби». Итоговый счёт встречи — 67:55 (12:6, 29:15, 11:20, 15:14).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Омри Касспи, набравший 13 очков. В составе «Фенербахче» 13 очков набрал Нандо де Коло.
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
30 октября 2019, среда. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
67 : 55
Фенербахче
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А: Касспи - 13, Хантер - 11, Уолтерс - 11, Блэк - 10, Уилбекин - 9, Зусман - 5, Дорси - 3, ДиБартоломео - 3, Брайант - 2, Эйси, Авдия, Коэн
Фенербахче: де Коло - 13, Деррик Уильямс - 11, Мухаммед - 11, Датоме - 9, Веселы - 8, Ловернь - 2, Вестерманн - 1, Махмутоглу, Kalinić, Биберович, Слукас, Düverioğlu
Читайте также
- 31 октября 2019
-
00:36
-
00:06
- 30 октября 2019
-
23:13
-
22:16
-
22:04
-
21:53
-
19:08
-
18:28
-
17:40
-
16:10
-
14:49
-
13:45
-
12:25
-
11:35
-
10:28
-
09:00
-
08:52
-
08:14
-
06:40
-
05:16
-
01:13
-
00:16
- 29 октября 2019
-
23:28
-
22:25
-
21:51
-
21:29
-
20:51
-
19:15
-
18:36
-
17:12
-
16:07
-
14:55
-
13:40
-
12:45
-
11:30
Партнерский контент