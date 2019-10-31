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«Филадельфия» одержала четвёртую победу кряду, дома разгромив «Миннесоту»

«Филадельфия» одержала четвёртую победу кряду, дома разгромив «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и выиграл с разгромным счётом 117:95 (32:24, 30:19, 30:35, 25:17). Для «Сиксерс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. В активе Тобиаса Харриса 18 очков и 9 подборов. Дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов оформил Эл Хорфорд.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» в гостях уступил «Орландо Мэджик» — 83:95 (25:22, 19:20, 23:30, 16:23).

Ещё в одной встрече «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Чикаго Буллз» — 117:111 (25:26, 25:27, 30:29, 37:29). «Буллз» потерпели третье поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 95
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 19, Харрис - 18, Коркмаз - 17, Симмонс - 16, Ричардсон - 12, Хорфорд - 12, Тибулл - 9, Эннис - 8, Скотт - 4, Болден - 2, О'Куинн, Нето, Бёрк
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 19, Тиг - 15, Напьер - 13, Таунс - 13, Ковингтон - 7, Лейман - 6, Грэм - 6, Калвер - 6, Белл - 5, Окоги - 3, Вонле - 2, Дьенг
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
95 : 83
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вучевич - 21, Гордон - 15, Фурнье - 14, Айзек - 10, Амину - 9, Бамба - 9, Фульц - 7, Огастин - 5, Картер-Уильямс - 3, Росс - 2, Берч, Ивунду, Фразьер
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 16, Портис - 12, Робинсон - 12, Нокс - 10, Барретт - 9, Моррис - 9, Нтиликина - 7, Гибсон - 4, Эллингтон - 2, Дотсон - 2, Трир, Браздейкис
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Томпсон - 23, Секстон - 18, Лав - 17, Кларксон - 17, Осман - 12, Нэнс - 12, Портер - 9, Гарлэнд - 9, Деллаведова, Найт, Кук, Маккинни
Чикаго Буллз: Лавин - 16, Маркканен - 16, Портер - 15, Картер - 15, Янг - 14, Корнет - 9, Уайт - 8, Саторански - 8, Данн - 8, Арчидиаконоу - 2, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
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