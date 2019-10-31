«Филадельфия» одержала четвёртую победу кряду, дома разгромив «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и выиграл с разгромным счётом 117:95 (32:24, 30:19, 30:35, 25:17). Для «Сиксерс» эта победа стала четвёртой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. В активе Тобиаса Харриса 18 очков и 9 подборов. Дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов оформил Эл Хорфорд.
В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» в гостях уступил «Орландо Мэджик» — 83:95 (25:22, 19:20, 23:30, 16:23).
Ещё в одной встрече «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Чикаго Буллз» — 117:111 (25:26, 25:27, 30:29, 37:29). «Буллз» потерпели третье поражение кряду.
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