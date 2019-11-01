«Нью-Орлеан» обыграл «Денвер», одержав первую победу в новом сезоне НБА

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 122:107.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джалил Окафор, набравший 26 очков. На счету Брэндона Ингрэма 25 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Майкл Портер, который записал в свой актив 15 очков. По 14 очков набрали Джерами Грант и Джамал Маррей.
Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата НБА. До этого команда потерпела четыре поражения. «Денвер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Нью-Орлеан» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Денвер» встретится с «Орландо Мэджик».
- 1 ноября 2019
-
08:53
-
08:30
-
07:26
-
04:49
-
00:29
-
00:13
- 31 октября 2019
-
23:15
-
22:57
-
21:28
-
21:14
-
19:25
-
17:52
-
16:39
-
15:18
-
13:24
-
12:07
-
10:46
-
09:30
-
09:08
-
08:55
-
08:21
-
07:57
-
07:37
-
06:09
-
05:36
-
04:59
-
02:55
-
02:29
-
01:03
-
00:36
-
00:06
- 30 октября 2019
-
23:13
-
22:16
-
22:04
-
21:53