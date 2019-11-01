«Нью-Орлеан» обыграл «Денвер», одержав первую победу в новом сезоне НБА

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 122:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джалил Окафор, набравший 26 очков. На счету Брэндона Ингрэма 25 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Майкл Портер, который записал в свой актив 15 очков. По 14 очков набрали Джерами Грант и Джамал Маррей.

Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата НБА. До этого команда потерпела четыре поражения. «Денвер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Нью-Орлеан» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Денвер» встретится с «Орландо Мэджик».