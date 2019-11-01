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«Нью-Орлеан» обыграл «Денвер», одержав первую победу в новом сезоне НБА

«Нью-Орлеан» обыграл «Денвер», одержав первую победу в новом сезоне НБА
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 122:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джалил Окафор, набравший 26 очков. На счету Брэндона Ингрэма 25 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Майкл Портер, который записал в свой актив 15 очков. По 14 очков набрали Джерами Грант и Джамал Маррей.

Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата НБА. До этого команда потерпела четыре поражения. «Денвер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Нью-Орлеан» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Денвер» встретится с «Орландо Мэджик».

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
122 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Окафор - 26, Ингрэм - 25, Джексон - 21, Холидей - 19, Болл - 9, Редик - 7, Мелли - 7, Хэйс - 5, Харт - 3, Александер-Уолкер, Фэйворс, Уильямс, Мур
Денвер Наггетс: Портер - 15, Грант - 14, Маррей - 14, Йокич - 13, Бисли - 11, Миллсэп - 10, Пламли - 10, Моррис - 9, Харрис - 9, Крэйг - 2, Вандербилт, Чанчар, Эрнангомес
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